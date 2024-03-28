Ночью РФ ударила по Харькову беспилотниками: в городе слышали взрывы, разрушен ресторан

По предварительной информации городского головы Игоря Терехова, жертв и пострадавших нет

Харьков после атаки 27 марта (Фото: ГСЧС)

Ночью против 28 марта российская армия атаковала Харьков беспилотниками, в результате чего разрушился ресторан, а в доме выбиты стекла: информации о жертвах и пострадавших пока нет. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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По его данным, попадание пришлось в Киевском районе.

"Подвергся разрушениям ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы", – написал Терехов в 01:11.

Вскоре в Харькове прогремели еще два взрыва.

В городе с 00:00 до 01:30 были слышны взрывы. О движении российских БПЛА Воздушные силы предупреждали еще в 23:24 27 марта — дроны летели из Сумской области на Харьковщину.

Днем 27 марта Россия нанесла два удара по Харькову: первый пришелся по жилому массиву в центре города, второй – возле Института хирургии.

В результате обстрела погиб мужчина, еще 19 человек ранены, из них четверо – маленькие дети.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые устроили по городу управляемым боеприпасом большого калибра.

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