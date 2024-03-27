"Похоже, РФ тестирует модифицированные бомбы". Фото и видео с места удара по Харькову

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский удар по Харькову, в результате которого есть погибший и 19 раненых. Президент заявил, что "российский террор против города приобретает особую подлость". Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые ударили по городу управляемым боеприпасом большого калибра.

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"Попытки загнать более миллиона человек в блекаут, постоянные удары ракет и "шахедов". Теперь – авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре", – написал Зеленский.

Он отметил, что известно об одном погибшем и по меньшей мере 19 пострадавших, среди которых дети – девочка 2022 года рождения и мальчик 2023 года рождения.

На фоне очередного удара по Харькову Зеленский заявил, что укрепление украинской противовоздушной обороны, ускорение предоставления Украине F-16 – это жизненно важные задачи, и "нет и не может быть никаких рациональных объяснений", почему системы Patriot, которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других городов и громад.

Синегубов сообщил, что обстрел жилых домов, вероятно, совершен боеприпасом УМПБ Д-30.

"Он достаточно мощный, по силе взрыва — среднее между авиабомбой и ракетой. Боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км. Применяют как с самолета, так и с РСЗО "Смерч", – написал глава ОВА, подчеркнув, что окончательная информация будет после экспертизы.

В результате очередной атаки РФ в Харькове повреждено по меньшей мере 14 многоэтажек.

"Похоже, россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, школе, больнице", – написал глава ОВА.

Фото – Харьковская ОВА

Фото – Харьковская ОВA

Фото – Харьковская ОBA

Фото – Харьковская OВА

ДОПОЛНЕНО В 21:40. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что днем ударов по Харькову было два. Первый пришелся по жилому массиву в центре города, второй – возле Института хирургии. В результате обстрела погиб мужчина, еще 19 человек ранены, из них четверо – маленькие дети.

На вечер известно о 18 поврежденных жилых домах и более 800 выбитых окон, но окончательные цифры будут завтра.