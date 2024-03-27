В Харькове прогремели взрывы. Генерал ВСУ написал о прилете КАБ, удар по дому, погибшие

В Харькове во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов

Харьков (Фото: Харьковский горсовет)

В Харькове днем 27 марта прогремели взрывы, российская армия нанесла удары по городу. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, жителям следует быть в укрытии до конца тревоги.

Городской голова Игорь Терехов заявил, что информация о возможных прилетах проверяется.

Собеседник LIGA.net в областном центре также заявил об ударе по городу.

Других подробностей пока нет.

Воздушные силы писали об активности тактической авиации россиян.

ОБНОВЛЕНО в 16:13 Командующий обороной Харькова генерал Сергей "Марсель" Мельник заявил, что, предварительно, оккупанты ударили управляемой авиационной бомбой по Шевченковскому району.

Терехов написал о прилете в жилой микрорайон по многоэтажным домам, есть погибшие и раненые.

Ранее россияне ударили баллистическими ракетами по Николаеву, ранения получили шесть человек, один в тяжелом состоянии.

На LIGA.net вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".

В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.

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