В Харькове прогремели взрывы. Генерал ВСУ написал о прилете КАБ, удар по дому, погибшие

В Харькове прогремели взрывы. Генерал ВСУ написал о прилете КАБ, удар по дому, погибшиеобновлено
В Харькове днем 27 марта прогремели взрывы, российская армия нанесла удары по городу. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, жителям следует быть в укрытии до конца тревоги.
Городской голова Игорь Терехов заявил, что информация о возможных прилетах проверяется.
Собеседник LIGA.net в областном центре также заявил об ударе по городу.
Других подробностей пока нет.
Воздушные силы писали об активности тактической авиации россиян.
ОБНОВЛЕНО в 16:13 Командующий обороной Харькова генерал Сергей "Марсель" Мельник заявил, что, предварительно, оккупанты ударили управляемой авиационной бомбой по Шевченковскому району.
Терехов написал о прилете в жилой микрорайон по многоэтажным домам, есть погибшие и раненые.
Ранее россияне ударили баллистическими ракетами по Николаеву, ранения получили шесть человек, один в тяжелом состоянии.
- На LIGA.net вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".
- В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.
- К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.
Читайте также: До Одессы за минуту. ВСУ назвали время подлета ракеты "Циркон", которой РФ бьет по Украине