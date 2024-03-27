Харків. Попередньо, Росія вперше завдала удару керованим боєприпасом великого калібру

Є загиблий і 16 постраждалих

Харків (Фото: Харківська міськрада)

У Харкові вдень 27 березня пролунали вибухи, російська армія завдала ударів по місту. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, мешканцям слід бути в укритті до кінця тривоги.

Міський голова Ігор Терехов заявив, що інформація про можливі прильоти перевіряється.

Співрозмовник LIGA.net в обласному центрі також заявив про удар по місту.

Інших подробиць наразі немає.

Повітряні сили писали про активність тактичної авіації росіян.

ОНОВЛЕНО о 16:13 Командувач оборони Харкова генерал Сергій "Марсель" Мельник заявив, що попередньо окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по Шевченківському району.

Терехов написав про приліт у житловий мікрорайон по багатоповерхових будинках, є загиблі та поранені.

ОНОВЛЕНО о 16:34. Терехов уточнює, що загинула одна людина, ще шістьох поранено, двоє з них "важкі". Сильно пошкоджено житлові п'ятиповерхівки, постраждав Інститут невідкладної хірургії.

ОНОВЛЕНО о 16:37. Вже 10 постраждалих, четверо з яких діти.

Раніше росіяни вдарили балістичними ракетами по Миколаєву, поранення отримали шестеро людей, одна у тяжкому стані.

ОНОВЛЕНО О 17:03. Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, Росія вперше завдала по Харкову удару керованим боєприпасом великого калібру. Кількість постраждалих зросла до 16.

ОНОВЛЕНО О 17:50. Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30, повідомив Синєгубов.

"Він достатньо потужний, за силою вибуху — середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч", – написав глава ОВА, наголосивши, що остаточна інформація буде після експертизи.

В результаті чергової атаки РФ у Харкові пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".

вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами". У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

До вечора у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждали 10 людей.

Також читайте: До Одеси за хвилину. ЗСУ назвали час підльоту ракети "Циркон", якою РФ б'є по Україні