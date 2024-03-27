Харків. Попередньо, Росія вперше завдала удару керованим боєприпасом великого калібру

Харків. Попередньо, Росія вперше завдала удару керованим боєприпасом великого калібруоновлено
У Харкові вдень 27 березня пролунали вибухи, російська армія завдала ударів по місту. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, мешканцям слід бути в укритті до кінця тривоги.
Міський голова Ігор Терехов заявив, що інформація про можливі прильоти перевіряється.
Співрозмовник LIGA.net в обласному центрі також заявив про удар по місту.
Інших подробиць наразі немає.
Повітряні сили писали про активність тактичної авіації росіян.
ОНОВЛЕНО о 16:13 Командувач оборони Харкова генерал Сергій "Марсель" Мельник заявив, що попередньо окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по Шевченківському району.
Терехов написав про приліт у житловий мікрорайон по багатоповерхових будинках, є загиблі та поранені.
ОНОВЛЕНО о 16:34. Терехов уточнює, що загинула одна людина, ще шістьох поранено, двоє з них "важкі". Сильно пошкоджено житлові п'ятиповерхівки, постраждав Інститут невідкладної хірургії.
ОНОВЛЕНО о 16:37. Вже 10 постраждалих, четверо з яких діти.
Раніше росіяни вдарили балістичними ракетами по Миколаєву, поранення отримали шестеро людей, одна у тяжкому стані.
ОНОВЛЕНО О 17:03. Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, Росія вперше завдала по Харкову удару керованим боєприпасом великого калібру. Кількість постраждалих зросла до 16.
ОНОВЛЕНО О 17:50. Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30, повідомив Синєгубов.
"Він достатньо потужний, за силою вибуху — середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч", – написав глава ОВА, наголосивши, що остаточна інформація буде після експертизи.
В результаті чергової атаки РФ у Харкові пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок.
- На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".
- У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.
- До вечора у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждали 10 людей.
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