У Миколаєві пролунав вибух. Росія завдала удару балістичною ракетою

Миколаїв (Фото: скриншот з відео)

У Миколаєві під час повітряної тривоги вдень 27 березня пролунав вибух, російська армія вдарила балістичною ракетою. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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За його словами, місцева влада з'ясовує всі обставини.

Інших подробиць наразі немає.

Сєнкевич закликав мешканців реагувати на тривогу.

Тривогу було оголошено о 14:28, вибух пролунав близько 14:30.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".

У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

До вечора в Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждали 10 осіб.

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