У Миколаєві пролунав вибух. Росія завдала удару балістичною ракетою
У Миколаєві під час повітряної тривоги вдень 27 березня пролунав вибух, російська армія вдарила балістичною ракетою. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
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За його словами, місцева влада з'ясовує всі обставини.
Інших подробиць наразі немає.
Сєнкевич закликав мешканців реагувати на тривогу.
Тривогу було оголошено о 14:28, вибух пролунав близько 14:30.
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
- На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".
- У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.
- До вечора в Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждали 10 осіб.
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