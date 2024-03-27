В Николаеве прогремел взрыв. Россия нанесла удар баллистической ракетой

Николаев (Фото: скриншот с видео)

В Николаеве во время воздушной тревоги днем 27 марта прогремел взрыв, российская армия ударила баллистической ракетой. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

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По его словам, местные власти выясняют все обстоятельства.

Других подробностей пока нет.

Сенкевич призвал жителей реагировать на тревогу.

Тревога была объявлена в 14:28, взрыв прозвучал около 14:30.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

На LIGA.net вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".

В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.

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