В Николаеве прогремел взрыв. Россия нанесла удар баллистической ракетой
Николаев (Фото: скриншот с видео)

В Николаеве во время воздушной тревоги днем 27 марта прогремел взрыв, российская армия ударила баллистической ракетой. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

По его словам, местные власти выясняют все обстоятельства.

Других подробностей пока нет.

Сенкевич призвал жителей реагировать на тревогу. 

Тревога была объявлена в 14:28, взрыв прозвучал около 14:30.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. 

  • На LIGA.net вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".
  • В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.
  • К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.

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