До Одессы за минуту. ВСУ назвали время подлета ракеты "Циркон", которой РФ бьет по Украине
Силы обороны юга Украины опубликовали примерное подлетное время ракеты "Циркон", которой Россия начала бить по Украине.
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Военные заявляют, что средняя скорость "Циркона" — 9000 км/час, а иногда и больше.
До Одессы, Херсона и Николаева эта ракета долетает за время до одной минуты.
Около 2,5 минут "Циркон" летит до Запорожья и Днепра, 3 минуты — до Кропивницкого.
Российские захватчики могли ударить ракетами проекта 3М22 "Циркон" во время атаки на Киев 25 марта с экспериментальной целью – чтобы отработать определенные вопросы по практическому запуску этого вооружения.
СПРАВКА3М22 "Циркон" – противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой. С 2011 года находится на этапе разработки и испытаний в России. В январе 2020 года состоялось первое испытание ракеты "Циркон" пусками по мишени на берегу.
Дальность стрельбы: на 600–1000 км. Высота полета: 30-40 км. Скорость полета: до 8-9 мах. Масса боевой части: до 400 кг. Комплекс "Утес" (Объект 100) – подземный ракетный комплекс, построенный в скалах неподалеку от Севастополя.
- На LIGA.net вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".
- В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.
- К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.
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