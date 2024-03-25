Атака по Киеву. Россия могла осуществить экспериментальные удары "Цирконами" – аналитик

Пока нет официальных подтверждений, что сегодня оккупанты применили именно этот тип ракет

Ракета "Циркон" (Иллюстративная анимация: ресурс окупантов)

Российские захватчики могли ударить ракетами проекта 3М22 "Циркон" во время сегодняшней атаки на Киев с экспериментальной целью – чтобы отработать определенные вопросы по практическому запуску этого вооружения. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, "Циркон" – одна из наименее известных разработок Кремля.

"Вполне вероятно, что это были экспериментальные пуски, во время которых отрабатывались некоторые вопросы практического запуска этих ракет", – отметил аналитик.

Рябков объяснил, что "Цирконы" летят по квазибалистической траектории, выходят на самую высокую высоту в 20-40 км, и там могут развивать свою максимальную скорость до 8-9 Мах (до более 11 000 км/ч) – после этого начинается падение этих ракет по нисходящей заданной траектории.

Он предполагает, что оккупанты могли модернизировать для запуска "Цирконов" тактический комплекс "Утес" или установки, используемые для запуска ракет "Оникс".

Смотрите также: Удар по Киеву 7 февраля. Экспертиза подтвердила – РФ использовала гиперзвуковые ракеты "Циркон"

Аналитик заметил, что украинская противоракетная оборона может сбивать баллистические цели, включая "Цирконы", однако не во всех областях.

Рябых подчеркнул, что даже сбитая ракета опасна, поскольку ее массивные обломки могут наносить "большой вред", а времени на предупреждение о применении таких ракет очень мало.

Он считает, что, скорее всего, россияне имеют ограниченные возможности по изготовлению этого вооружения: "Подобное применение является экспериментальным – чтобы довести изделие до требований, которые ставили перед разработчиками".

Пока нет официального подтверждения, что оккупанты сегодня атаковали Киев именно "Цирконами". В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз сообщили LIGA.net, что эксперты продолжают работать с обломками перехваченной российской ракеты.

Справка – противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой. С 2011 г. находится на этапе разработки и испытаний в России. В январе 2020 г. состоялось первое испытание ракеты "Циркон" пусками по мишени на берегу.



Дальность стрельбы ракеты: на 600–1000 км. Высота полета: 30-40 км. Скорость полета: до 8-9 мах. Масса боевой части: до 400 кг.



Комплекс "Утес" (Объект 100) – подземный ракетный комплекс, построенный в скалах неподалеку от Севастополя. 3М22 "Циркон" – противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой. С 2011 г. находится на этапе разработки и испытаний в России. В январе 2020 г. состоялось первое испытание ракеты "Циркон" пусками по мишени на берегу.Дальность стрельбы ракеты: на 600–1000 км. Высота полета: 30-40 км. Скорость полета: до 8-9 мах. Масса боевой части: до 400 кг.Комплекс "Утес" (Объект 100) – подземный ракетный комплекс, построенный в скалах неподалеку от Севастополя.

На LIGA.net вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки на Украину, и то, что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".

вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки на Украину, и то, что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами". В Киеве утром раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КМВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.

Читайте также: Россияне атаковали Одессу ракетами – трое пострадавших, повреждена инфраструктура