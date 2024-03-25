Атака по Києву. Росія могла здійснити експериментальні удари "Цирконами" – аналітик

Наразі немає офіційних підтверджень, що сьогодні окупанти застосували саме цей тип ракет

Ракета "Циркон" (Ілюстративна анімація: ресурс окупантів)

Російські загарбники могли вдарити ракетами проєкту 3М22 "Циркон" під час сьогоднішньої атаки на Київ з експериментальною метою – аби відпрацювати певні питання щодо практичного запуску цього озброєння. Про це у коментарі LIGA.net повідомив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

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За його словами, "Циркон" – одна з найменш відомих розробок Кремля.

"Цілком вірогідно, що це були експериментальні пуски, під час яких відпрацьовувалися певні питання практичного запуску цих ракет", – зазначив аналітик.

Рябих пояснив, що "Циркони" летять за квазібалістичною траєкторією, виходять на найвищу висоту у 20-40 км, і там можуть розвивати свою максимальну швидкість до 8-9 Мах (до понад 11 000 км/год) – після цього починається падіння цих ракет по низхідній заданій траєкторії.

Він припускає, що окупанти могли модернізувати для запуску "Цирконів" тактичний комплекс "Утьос" або установки, які використовуються для запуску ракет "Онікс".

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Аналітик зауважив, що українська протиракетна оборона може збивати балістичні цілі, включно "Цирконами", проте не в усіх областях.

Рябих наголосив, що навіть збита ракета є небезпечною, оскільки її масивні уламки можуть завдавати "великої шкоди", а часу на попередження про застосування таких ракет дуже мало.

Він вважає, що скоріш за все росіяни мають обмежені можливості з виготовлення цього озброєння: "Подібне застосування є експериментальним – щоб довести виріб до вимог, які ставили перед розробниками".

Наразі немає офіційного підтвердження, що окупанти сьогодні атакували Київ саме "Цирконами". У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз повідомили LIGA.net, що експерти продовжують працювати з уламками перехопленої російської ракети.

Довідка — протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. З 2011 року перебуває на етапі розробки та випробувань у Росії. У січні 2020 року відбулося перше випробування ракети "Циркон" пусками по мішені на березі.



Дальність стрільби ракети: на 600-1000 км. Висота польоту: 30-40 км. Швидкість польоту: до 8-9 Мах. Маса бойової частини: до 400 кг.



Комплекс "Утьос" (Об'єкт 100) – підземний ракетний комплекс, збудований у скелях неподалік від Севастополя. 3М22 "Циркон" — протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. З 2011 року перебуває на етапі розробки та випробувань у Росії. У січні 2020 року відбулося перше випробування ракети "Циркон" пусками по мішені на березі.Дальність стрільби ракети: на 600-1000 км. Висота польоту: 30-40 км. Швидкість польоту: до 8-9 Мах. Маса бойової частини: до 400 кг.Комплекс "Утьос" (Об'єкт 100) – підземний ракетний комплекс, збудований у скелях неподалік від Севастополя.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки на Україну, і про те, що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".

вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки на Україну, і про те, що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами". У Києві вранці пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

Надвечір у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждало 10 людей.

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