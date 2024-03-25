У Києві завершено аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждало 10 людей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"Аварійно-рятувальні роботи у столиці завершено. Відомо про 10 постраждалих, зокрема 16-річну дівчинку. Із них госпіталізовано було дві особи", – написало відомство.

ДСНС зазначило, що 25 людей отримали психологічну допомогу від фахівців служби.

На місці обстрілів працювали 86 рятувальників, а також 16 одиниць техніки – вивезено понад 580 кубічних метрів будівельних конструкцій, підсумовують у повідомленні.

У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами.

За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

Також вибухи було чути під час атаки по Одесі ввечері.

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