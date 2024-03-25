В Одесі прогриміла серія вибухів: Росія атакує балістикою

В Одесі під час повітряної тривоги було чути вибухи, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння

Одеса (Ілюстративне фото: Depositphotos)

В Одесі під час повітряної тривоги було чути вибухи, повідомив журналіст LIGA.net. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

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О 17:42 в Одесі пролунала повторна серія вибухів, повідомив кореспондент LIGA.net.

О 17:25 Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та Одеського району залишатися в укриттях до відбою тривоги.

"Ворог атакує нас ракетами", – додав він.

У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами.

За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

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