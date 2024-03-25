В Одессе прогремела серия взрывов: Россия атакует баллистикой
Ульяна Кричковская
Редактор новостей LIGA.net
Артём Джерипа
Редактор новостей
В Одессе во время воздушной тревоги были слышны взрывы, сообщил журналист LIGA.net. В Одесской области объявлена воздушная тревога.
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В 17:42 в Одессе прогремела повторная серия взрывов, сообщил корреспондент LIGA.net.
В 17:25 Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Председатель Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
"Враг атакует нас ракетами", – добавил он.
- В Киеве утром 25 марта прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами.
- По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.
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