В Одессе прогремела серия взрывов: Россия атакует баллистикой
Одеcса (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Одессе во время воздушной тревоги были слышны взрывы, сообщил журналист LIGA.net. В Одесской области объявлена воздушная тревога. 

В 17:42 в Одессе прогремела повторная серия взрывов, сообщил корреспондент LIGA.net.

В 17:25 Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. 

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

"Враг атакует нас ракетами", – добавил он.

  • В Киеве утром 25 марта прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. 
  • По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

Смотрите также: Как сейчас выглядит место ракетной атаки россиян в Печерском районе Киева – фото LIGA.net

войнаОдессаракетный удар