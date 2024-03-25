Как выглядит Печерский район Киева после ракетной атаки россиян – фото LIGA.net с места

Повсюду пыль, спасатели продолжают разбирать завалы. Число пострадавших в Печерском районе возросло до семи

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Корреспондент LIGA.net побывала на месте российской ракетной атаки на Печерский район Киева. Как ранее сообщали местные власти и силовые структуры, там разрушено трехэтажное здание государственного учебного заведения.

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Обломки сбитой ракеты разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука, там пострадала центральная часть корпуса.

По данным Минкульта, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до семи, среди них – несовершеннолетнее. Двое из них госпитализированы, остальным – оказана помощь на месте.

"Рядом с разрушенным помещением государственного учебного заведения находится общежитие, где было немало людей. К счастью там разрушений нет и никто не пострадал", – добавил городской голова.

Ранее он заявлял, что в результате сегодняшней атаки врага нет попаданий в многоэтажные жилые дома.

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Командующий Воздушными силами сообщил о том, что во время утреннего ракетного удара 25 марта Россия запустила по Киеву две баллистические цели.

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