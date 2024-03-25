Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного трехэтажного здания, которое было одним из помещений государственного учебного заведения. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и опубликовал соответствующие кадры.

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Мэр столицы сообщил, что в соседних жилых домах повреждены окна.

Кличко отметил, что в результате сегодняшней атаки врага нет попаданий в многоэтажные жилые дома.

Министерство культуры и информационной политики сообщило, что обломки сбитой ракеты разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука, там пострадала центральная часть корпуса.

По данным Минкульта, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения.

Известно, что в результате ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до пяти, из-за атаки пострадала 16-летняя девушка.

По данным КМВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

Командующий Воздушными силами сообщил о том, что во время утреннего ракетного удара 25 марта Россия запустила по Киеву две баллистические цели.

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