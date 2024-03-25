Киев. Полиция показала разрушения на Печерске из-за ракетного удара России — фото с места

На месте работают все специальные службы

Последствия удара по Киеву (Фото: МВД)

В министерстве внутренних дел показали фото последствий ракетного удара России по Киеву утром 25 марта.

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По словам правоохранителей, в результате падения обломков ракет есть повреждения в Печерском, Соломенском и Дарницком районах столицы.

На местах работают все службы.

Ранее стало известно, что в результате обстрела в Печерском районе есть разрушения в нежилом трехэтажном здании, пострадали четыре человека.

Силы противовоздушной обороны сбили две баллистические ракеты, которые летели из временно оккупированного Крыма.

Патрульная полиция Киева также сообщила, что на Печерске осложнено движение транспорта в обоих направлениях на улице Михаила Бойчука.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины. В результате удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

24 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас в городе в около 40% домов есть электроэнергия, однако невозможно сказать, когда полностью возобновится снабжение: ситуация из-за ударов захватчиков "очень тяжелая".

В Харькове и области вводится график почасовых отключений света. В городе электричества не будет по шесть часов в сутки, в области – по два.

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