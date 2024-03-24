В Харькове восстановили свет в 40% домах, невозможно сказать, когда полностью вернут – мэр

Игорь Терехов сообщил, что в городе из-за российских ударов разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанция.

Игорь Терехов (Фото: городской совет Харькова)

Сейчас в Харькове в около 40% домов есть электроэнергия, однако невозможно сказать, когда полностью возобновятся поставки: ситуация из-за российских ударов "очень тяжелая". Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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Он отметил, что произошло "очень серьезное разрушение энергетической системы", и ситуация "очень тяжелая".

В настоящее время в городе работают сотрудники Харьковоблэнерго, Укрэнерго и коммунальных предприятий города, чтобы возобновить электроснабжение, отметил мэр.

По его словам, ситуация в городе следующая:

→ подключение водосети есть "практически во всех" домах;

→ примерно 60% домов подключены к отоплению;

→ в около 40% домов есть электроэнергия.

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Терехов объяснил, что в городе "есть отключения, есть включения", то есть специалисты стабильно не могут подать электроснабжение на весь город, однако работают над восстановлением.

Мэр отметил, что от энергетиков нет окончательных прогнозов, сколько нужно времени, чтобы заживить полностью весь Харьков.

Он отметил, что в городе из-за российских ударов разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанция.

Поэтому специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение, однако невозможно сказать, когда это произойдет, подытожил городской голова.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины.

Российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работали спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов.

Глава Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные.

В результате российского удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

24 марта в Одессе и области возобновили свет у всех абонентов, однако с ростом нагрузки возможны плановые отключения.

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