В Одессе и области вернули свет, но призывают не нагружать сеть
В Одессе и области возобновили свет у всех абонентов, однако с ростом нагрузки возможны плановые отключения. Энергетики призвали снизить нагрузку на электросети. Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.
"Сейчас отключенных от электроэнергии абонентов нет. Однако, если будет расти нагрузка – возможны плановые отключения по техническим причинам", – написал он.
Энергетики попросили снизить нагрузку на сети, чтобы окончательно привести энергосистему в нормальное состояние: жителей призывают не пользоваться одновременно мощными электрическими устройствами и по возможности включать приборы не в пиковые часы.
Также, сообщил Кипер, оккупанты не прекращают террор области: ночью РФ атаковала дронами Измаильский район из нанес ущерб припортовой инфраструктуре, а накануне ударил баллистикой по Белгород-Днестровскому району, обошлось без пострадавших.
Чиновник призвал жителей реагировать на сигналы воздушной тревоги и направляться к укрытиям во время них.
- Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины.
- Российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работали спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов.
- Глава Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные.
- В результате российского удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
- 22 марта в Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв, впоследствии военные сообщили, что Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М", обошлось без жертв.
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