В Одесі та області повернули світло, але закликають не навантажувати мережу

Якщо буде зростати навантаження – можливі планові відключення з технічних причин

Одеса (Ілюстративний скриншот)

В Одесі та області поновили світло в усіх абонентів, проте зі зростанням навантаження можливі планові відключення. Енергетики закликали знизити навантаження на електромережі. Про це повідомив голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер.

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"Наразі відключених від електроенергії абонентів немає. Проте, якщо буде зростати навантаження – можливі планові відключення з технічних причин", – написав він.

Енергетики попросили знизити навантаження на мережі, аби остаточно привести енергосистему до нормального стану: мешканців закликають не користуватися одночасно потужними електричними пристроями й за можливості вмикати прилади не в пікові години.

Також, повідомив Кіпер, окупанти не припиняють терор області: уночі РФ атакувала дронами Ізмаїльський район з завдав шкоди припортовій інфраструктурі, а напередодні вдарив балістикою по Білгород-Дністровському району, обійшлося без постраждалих.

Посадовець закликав мешканців реагувати на сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів під час них.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України.

Російська армія серед іншого завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працювали рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів.

Глава Укргідроенерго повідомив, що було два прямі влучення по ГЕС-1 та ГЕС-2, пошкодження серйозні.

Унаслідок російського удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

22 березня в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, згодом військові повідомили, що Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М", обійшлося без жертв.

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