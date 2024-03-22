В Одесі під час тривоги пролунав вибух. Військові попереджали про балістику
В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, повідомили LIGA.net два співрозмовники у місті. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики для "червоних" областей.
18:09. Військові заявили про загрозу застосування балістики з тимчасово окупованого Криму.
18:13. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих жителів пройти в укриття до відбою тривоги.
18:14. Два співрозмовники LIGA.net заявили про звуки вибуху у місті.
Офіційна інформація очікується згодом.
Водночас, як заявили у ДТЕК, "Одеса та Одеський район змушені переходити на екстрені відключення світла".
Наразі неможливо застосувати графіки відключень через значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу, пояснили енергетики.
- Вранці 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Було падіння уламків у кількох районах, горіли автомобілі.
- Російські окупанти завдали ударів по Дніпру та Вінницькій області вранці 22 березня.
- Російська армія також завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.
Читайте також: Запоріжжя. Загинули водій тролейбуса, батько і восьмирічна дитина, понад 20 поранених