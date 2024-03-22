В Одесі під час тривоги пролунав вибух. Військові попереджали про балістику

Два співрозмовники LIGA.net заявили про звуки вибуху у місті близько 18:14

Одеса (Скриншот з відео)

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, повідомили LIGA.net два співрозмовники у місті. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики для "червоних" областей.

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18:09. Військові заявили про загрозу застосування балістики з тимчасово окупованого Криму.

18:13. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих жителів пройти в укриття до відбою тривоги.

18:14. Два співрозмовники LIGA.net заявили про звуки вибуху у місті.

Офіційна інформація очікується згодом.

Водночас, як заявили у ДТЕК, "Одеса та Одеський район змушені переходити на екстрені відключення світла".

Наразі неможливо застосувати графіки відключень через значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу, пояснили енергетики.

Вранці 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Було падіння уламків у кількох районах, горіли автомобілі.

Російські окупанти завдали ударів по Дніпру та Вінницькій області вранці 22 березня.

Російська армія також завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

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