ДніпроГЕС. Росія вдарила ракетами по греблі, почалася пожежа, загрози прориву немає — фото
Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі вранці 22 березня. Про це повідомили у компанії Укргідроенерго.
За словами енергетиків, росіяни намагаються створити нову екологічну катастрофу після підриву Каховської ГЕС у Херсонській області.
На станції триває пожежа.
Працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів.
"Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована", – йдеться у повідомленні.
Російські пропагандисти вже опублікували знімки з наслідками удару по дамбі, які активно розповсюджують у соціальних мережах і медіа.
Раніше в Міненерго заявили, що вранці 22 березня загарбники влаштували наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
Хроніку масованої атаки росіян можна прочитати за посиланням. У Запоріжжі після прильотів повністю перекрили ДніпроГЕС.
- Вранці 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горіли автомобілі.
- Внаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ритейлера України Rozetka.
- Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують продовольчу безпеку столиці.
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