ДніпроГЕС. Росія вдарила ракетами по греблі, почалася пожежа, загрози прориву немає — фото

В Укргідроенерго заявили, що загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає

ДніпроГЕС (Фото: скриншот з відео)

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі вранці 22 березня. Про це повідомили у компанії Укргідроенерго.

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За словами енергетиків, росіяни намагаються створити нову екологічну катастрофу після підриву Каховської ГЕС у Херсонській області.

На станції триває пожежа.

Працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів.

"Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована", – йдеться у повідомленні.

Російські пропагандисти вже опублікували знімки з наслідками удару по дамбі, які активно розповсюджують у соціальних мережах і медіа.

Раніше в Міненерго заявили, що вранці 22 березня загарбники влаштували наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

Хроніку масованої атаки росіян можна прочитати за посиланням. У Запоріжжі після прильотів повністю перекрили ДніпроГЕС.

Вранці 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горіли автомобілі.

Внаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ритейлера України Rozetka.

Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують продовольчу безпеку столиці.

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