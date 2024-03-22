ДнепроГЭС. Россия ударила ракетами по плотине, начался пожар, угрозы прорыва нет — фото
Российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье утром 22 марта. Об этом сообщили в компании Укргидроэнерго.
По словам энергетиков, россияне пытаются создать новую экологическую катастрофу после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.
На станции продолжается пожар.
Работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов.
"Угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая", — сказано в сообщении.
Российские пропагандисты уже опубликовали снимки с последствиями удара по дамбе, которые активно распространяются в социальных сетях и медиа.
Ранее в Минэнерго заявили, что утром 22 марта захватчики устроили самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.
Хронику массированной атаки россиян можно прочитать по ссылке. В Запорожье после прилетов полностью перекрыли ДнепроГЭС.
- Утром 21 марта россияне обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Есть падение обломков в нескольких районах, горели автомобили.
- В результате ракетной атаки на Киев сгорел склад крупнейшего онлайн-ритейлера Украины Rozetka.
- Также пострадал ряд предприятий пищевой промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность столицы.
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