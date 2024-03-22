Минэнерго: РФ устроила масштабную атаку на энергетику, перебои со светом, проблемы с ЗАЭС

Галущенко заявил, что россияне попробовали устроить масштабный сбой в работе энергосистемы

Герман Галущенко (Фото: Минэнерго)

Российские оккупанты устроили самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время утром 22 марта. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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По его словам, захватчики хотели не просто повредить, но и попробовать снова устроить масштабный блекаут в Украине.

Есть прилеты и повреждения объектов генерации, систем передачи и распределения электроэнергии в разных областях.

Из-за обстрела обесточена одна из линий электропередач, которая питает Запорожскую атомную электростанцию.

В части областей перебои со светом, энергетики уже работают над восстановлением.

Хронику массированной атаки россиян можно прочитать по ссылке. В Запорожье после прилетов полностью перекрыли ДнепроГЭС.

Утром 21 марта россияне обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Есть падение обломков в нескольких районах, горели автомобили.

В результате ракетной атаки на Киев сгорел склад крупнейшего онлайн-ритейлера Украины Rozetka.

Также пострадал ряд предприятий пищевой промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность столицы.

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