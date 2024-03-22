Минэнерго: РФ устроила масштабную атаку на энергетику, перебои со светом, проблемы с ЗАЭС
Российские оккупанты устроили самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время утром 22 марта. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
По его словам, захватчики хотели не просто повредить, но и попробовать снова устроить масштабный блекаут в Украине.
Есть прилеты и повреждения объектов генерации, систем передачи и распределения электроэнергии в разных областях.
Из-за обстрела обесточена одна из линий электропередач, которая питает Запорожскую атомную электростанцию.
В части областей перебои со светом, энергетики уже работают над восстановлением.
Хронику массированной атаки россиян можно прочитать по ссылке. В Запорожье после прилетов полностью перекрыли ДнепроГЭС.
- Утром 21 марта россияне обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Есть падение обломков в нескольких районах, горели автомобили.
- В результате ракетной атаки на Киев сгорел склад крупнейшего онлайн-ритейлера Украины Rozetka.
- Также пострадал ряд предприятий пищевой промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность столицы.
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