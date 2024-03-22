Запоріжжя. Загинули водій тролейбуса, батько і восьмирічна дитина, понад 20 поранених

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару Росії по Запоріжжю зросла до трьох, заявив Федоров

Фото: запорізькі Telegram-канали

У Запоріжжі внаслідок російської ракетної атаки вранці 22 березня загинули три людини, понад 20 мирних мешканців поранені. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, від удару російської ракети по приватному сектору загинули восьмирічна дівчинка та її 35-річний батько.

Смертельні травми також отримав 62-річний чоловік – водій тролейбуса, що рухався греблею Дніпровської гідроелектростанції в момент ранкової атаки. Федоров зазначив, що пасажирів у тролейбусі не було.

За оновленою інформацією очільника Запорізької ОВА, понад 20 людей отримали поранення.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

Також окупанти вдарили по приватному сектору та поряд з багатоповерхівкою.

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