Запоріжжя. Загинули водій тролейбуса, батько і восьмирічна дитина, понад 20 поранених
У Запоріжжі внаслідок російської ракетної атаки вранці 22 березня загинули три людини, понад 20 мирних мешканців поранені. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
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За його словами, від удару російської ракети по приватному сектору загинули восьмирічна дівчинка та її 35-річний батько.
Смертельні травми також отримав 62-річний чоловік – водій тролейбуса, що рухався греблею Дніпровської гідроелектростанції в момент ранкової атаки. Федоров зазначив, що пасажирів у тролейбусі не було.
За оновленою інформацією очільника Запорізької ОВА, понад 20 людей отримали поранення.
- Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.
- Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.
- Також окупанти вдарили по приватному сектору та поряд з багатоповерхівкою.
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