У Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків російських ракетних ударів – поранено десятеро, ще троє вважаються зниклими безвісти. Про це написала Державна служба з надзвичайних ситуацій. Загарбники вдарили по приватному сектору та поряд з багатоповерхівкою, повідомив начальник обладміністрації.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Запоріжжя. Тривають роботи з ліквідації наслідків російських ракетних ударів. Унаслідок ворожих обстрілів поранено 10 людей, ще 3 вважаються безвісти зниклими", – зазначило ДСНС.

Надзвичайники проводять пошуково-рятувальні роботи на одному з місць влучання у приватному секторі Запоріжжя, на місці також працюють волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, кінологи Нацполіції, а психологи ДСНС надають допомогу громадянам.

Також триває розбір зруйнованих конструкцій на одному з обʼєктів критичної інфраструктури, підсумовує відомство.

Голова обладміністрації Іван Федоров повідомив, що сім приватних будинків на вулиці Славутича зруйновано та десятки пошкоджено внаслідок ракетної атаки.

Також на Бородинському проспекті були пошкоджені два під'їзди та десятки квартир від ракетного удару поблизу багатоповерхівки.

ОНОВЛЕНО об 11:10. Федоров повідомив, що наразі відомо про одного загиблого, кількість поранених зросла до 14 осіб, двоє вважаються зниклими безвісти.

ОНОВЛЕНО о 12:36. Кількість загиблих збільшилася до трьох, повідомив голова ОВА.

Читайте також: ДніпроГЕС у критичному стані, було два прямих влучання. Подробиці від Укргідроенерго

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.

Дивіться також: Вибухи у Дніпрі, почалися перебої зі світлом, Росія б'є "Кинджалами". Прильоти під Вінницею