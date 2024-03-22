В Запорожье продолжаются работы по ликвидации последствий российских ракетных ударов – ранены десять, еще трое считаются пропавшими без вести. Об этом написала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"Запорожье. Продолжаются работы по ликвидации последствий российских ракетных ударов. В результате вражеских обстрелов ранены 10 человек, еще 3 считаются без вести пропавшими", – отметила ГСЧС.

Чрезвычайники проводят поисково-спасательные работы на одном из мест попадания в частном секторе Запорожья, на месте также работают волонтеры отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины, кинологи Нацполиции, а психологи ГСЧС оказывают помощь гражданам.

Также идет разбор разрушенных конструкций на одном из объектов критической инфраструктуры, заключает ведомство.

Глава обладминистрации Иван Федоров сообщил, что семь частных домов на улице Славутича разрушены и десятки повреждены в результате ракетной атаки.

Также на Бородинском проспекте были повреждены два подъезда и десятки квартир от ракетного удара вблизи многоэтажки.

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Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.

Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.

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