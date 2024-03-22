ДнепроГЭС в критическом состоянии, два прямых попадания. Подробности от Укргидроэнерго
В Запорожье во время ракетного удара по Днепровской гидроэлектростанции утром 22 марта было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные. Об этом сообщил глава компании Укргидроэнерго Игорь Сирота в комментарии Радио Свобода.
По его словам, ГЭС-2 находится в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже не работает.
Он отметил, что зафиксировано попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки.
Игорь Сирота заявил, что на ГЭС-2 серьезные разрушения и неизвестно, удастся ли ее восстановить.
Чиновник подчеркнул, что энергетикам придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование.
"Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли — то ли в ограниченном режиме, то ли вообще не сможет определенный период — ГЭС-2 работать", — сказал глава Укргидроэнерго.
Угрозы прорыва плотины ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.
Ранее стало известно, что Силы противовоздушной обороны сбили 92 из 151 воздушной цели. Россияне запустили десятки крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе Shahed-136.
- Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.
- Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.
- Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.
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