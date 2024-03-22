ДнепроГЭС в критическом состоянии, два прямых попадания. Подробности от Укргидроэнерго

Игорь Сирота заявил, что по ДнепроГЭС было два прямых попадания российских ракет

ДнепроГЭС после прилета (Фото: Кабмин)

В Запорожье во время ракетного удара по Днепровской гидроэлектростанции утром 22 марта было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные. Об этом сообщил глава компании Укргидроэнерго Игорь Сирота в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, ГЭС-2 находится в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже не работает.

Он отметил, что зафиксировано попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки.

Игорь Сирота заявил, что на ГЭС-2 серьезные разрушения и неизвестно, удастся ли ее восстановить.

Чиновник подчеркнул, что энергетикам придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование.

"Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли — то ли в ограниченном режиме, то ли вообще не сможет определенный период — ГЭС-2 работать", — сказал глава Укргидроэнерго.

СПРАВКА Днепровская ГЭС – это первая ГЭС, построенная на Днепре, и предпоследняя степень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Расположена в Днепровском районе Запорожья. Установленная мощность станции на январь 2022 года составляла 1578,6 МВт. Днепровская ГЭС состоит из двух электростанций: Днепровской ГЭС-1 и Днепровской ГЭС-2, образующих единый комплекс, расположенный под одной плотиной. На Днепровской ГЭС-1 установлено 10 гидроагрегатов, на Днепровской ГЭС-2 – восемь гидроагрегатов. Днепровская ГЭС – это первая ГЭС, построенная на Днепре, и предпоследняя степень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Расположена в Днепровском районе Запорожья. Установленная мощность станции на январь 2022 года составляла 1578,6 МВт. Днепровская ГЭС состоит из двух электростанций: Днепровской ГЭС-1 и Днепровской ГЭС-2, образующих единый комплекс, расположенный под одной плотиной. На Днепровской ГЭС-1 установлено 10 гидроагрегатов, на Днепровской ГЭС-2 – восемь гидроагрегатов.

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