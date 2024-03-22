ДніпроГЕС у критичному стані, було два прямих влучання. Подробиці від Укргідроенерго
У Запоріжжі під час ракетного удару по Дніпровській гідроелектростанції вранці 22 березня було два прямих влучання по ГЕС-1 і ГЕС-2, пошкодження серйозні. Про це повідомив голова компанії Укргідроенерго Ігор Сирота у коментарі Радіо Свобода.
За його словами, ГЕС-2 перебуває у критичному стані, ГЕС-1 також не працює.
Він зазначив, що зафіксовано влучання в одну опору, розбито підкранові балки.
Ігор Сирота заявив, що на ГЕС-2 серйозні руйнування і невідомо, чи вдасться відновити її.
Чиновник наголосив, що енергетикам доведеться повністю відновлювати машинний зал та електричне обладнання.
"Наслідки ми прорахуємо протягом дня і розумітимемо, що сталося. І чи зможе — або в обмеженому режимі, або взагалі не зможе певний період — ГЕС-2 працювати", — сказав глава Укргідроенерго.
Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, заявляли в Укренерго.
Раніше стало відомо, що Сили протиповітряної оборони збили 92 зі 151 повітряних цілі. Росіяни запустили десятки крилатих та балістичних ракет, а також дронів-камікадзе Shahed-136.
- Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.
- Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.
- Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив в енергетичний об'єкт.
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