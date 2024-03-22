ДніпроГЕС у критичному стані, було два прямих влучання. Подробиці від Укргідроенерго

Ігор Сирота заявив, що по ДніпроГЕС було два прямих влучання російських ракет

ДніпроГЕС після прильоту (Фото: Кабмін)

У Запоріжжі під час ракетного удару по Дніпровській гідроелектростанції вранці 22 березня було два прямих влучання по ГЕС-1 і ГЕС-2, пошкодження серйозні. Про це повідомив голова компанії Укргідроенерго Ігор Сирота у коментарі Радіо Свобода.

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За його словами, ГЕС-2 перебуває у критичному стані, ГЕС-1 також не працює.

Він зазначив, що зафіксовано влучання в одну опору, розбито підкранові балки.

Ігор Сирота заявив, що на ГЕС-2 серйозні руйнування і невідомо, чи вдасться відновити її.

Чиновник наголосив, що енергетикам доведеться повністю відновлювати машинний зал та електричне обладнання.

"Наслідки ми прорахуємо протягом дня і розумітимемо, що сталося. І чи зможе — або в обмеженому режимі, або взагалі не зможе певний період — ГЕС-2 працювати", — сказав глава Укргідроенерго.

ДОВІДКА Дніпровська ГЕС – це перша ГЕС, яка збудована на Дніпрі, та передостанній ступінь Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Розташована у Дніпровському районі Запоріжжя. Встановлена потужність станції на січень 2022 року була 1578,6 МВт. Дніпровська ГЕС складається з двох електростанцій: Дніпровської ГЕС-1 та Дніпровської ГЕС-2, які утворюють єдиний комплекс, розташований під однією греблею. На Дніпровській ГЕС-1 встановлені 10 гідроагрегатів, на Дніпровській ГЕС-2 – вісім гідроагрегатів. Дніпровська ГЕС – це перша ГЕС, яка збудована на Дніпрі, та передостанній ступінь Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Розташована у Дніпровському районі Запоріжжя. Встановлена потужність станції на січень 2022 року була 1578,6 МВт. Дніпровська ГЕС складається з двох електростанцій: Дніпровської ГЕС-1 та Дніпровської ГЕС-2, які утворюють єдиний комплекс, розташований під однією греблею. На Дніпровській ГЕС-1 встановлені 10 гідроагрегатів, на Дніпровській ГЕС-2 – вісім гідроагрегатів.

Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, заявляли в Укренерго.

Раніше стало відомо, що Сили протиповітряної оборони збили 92 зі 151 повітряних цілі. Росіяни запустили десятки крилатих та балістичних ракет, а також дронів-камікадзе Shahed-136.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив в енергетичний об'єкт.

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