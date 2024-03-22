ДніпроГЕС. Є серйозні пошкодження на станції, але немає ризику прориву греблі — Укренерго

Кудрицький запевнив, що ризику прориву греблі ДніпроГЕС зараз немає

Наслідки удару по ДніпроГЕС (Фото: скриншот з відео)

Голова правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що на Дніпровській гідроелектростанції в Запоріжжі зафіксовано серйозні пошкодження внаслідок атаки росіян вранці 22 березня. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.

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За його словами, найбільше питань викликає статус пошкодження ДніпроГЕС.

"Відразу скажу, що наразі немає ризику прориву греблі", – сказав Кудрицький.

Він наголосив, що пошкодження суттєві, але вони стосуються саме роботи електростанції на генерацію електроенергії.

Чиновник зазначив, що енергетики продовжують встановлювати масштаб наслідків удару, які будуть зрозумілі протягом кількох годин.

Раніше стало відомо, що Сили протиповітряної оборони збили 92 зі 151 повітряної цілі. Росіяни запустили десятки крилатих та балістичних ракет, а також дронів-камікадзе Shahed-136.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.

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