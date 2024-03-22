ДнепроГЭС. Есть серьезные повреждения на станции, но нет риска прорыва плотины — Укрэнерго

Кудрицкий заверил, что риска прорыва дамбы ДнепроГЭС сейчас нет

Последствия удара по ДнепроГЭС (Фото: скриншот с видео)

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье зафиксированы серьезные повреждения в результате атаки россиян утром 22 марта. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, больше всего вопросов вызывает статус повреждения ДнепроГЭС.

"Сразу скажу, что сейчас нет риска прорыва дамбы", — сказал Кудрицкий.

Он подчеркнул, что повреждения существенные, но они касаются именно работы электростанции на генерацию электроэнергии.

Чиновник отметил, что энергетики продолжают устанавливать масштаб последствий удара, которые будут понятны в течение нескольких часов.

Ранее стало известно, что Силы противовоздушной обороны сбили 92 из 151 воздушной цели. Россияне запустили десятки крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе Shahed-136.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.

Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.

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