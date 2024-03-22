Зеленський: Росія вночі вдарила понад 60 "шахедами" та майже 90 різними ракетами – відео
Уночі російські загарбники атакували Україну понад 60 дронами-камікадзе типу Shahed та майже 90 ракетами різного типу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Український лідер звернувся до партнерів із закликом надати системи протиповітряної оборони.
"За цю ніч було понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору", – написав він.
Голова держави зазначив, що в усіх постраждалих від атаки містах уже працюють усі необхідні служби й допомагають людям.
Також, повідомив президент, триває відновлення постачання електрики у Харківській, Запорізькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях.
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"У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У "шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень", – зауважив Зеленський.
Голова держави наголосив, що системи протиповітряної оборони Patriot повинні захищати Харків та Запоріжжя – необхідна ППО, аби захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі.
Він зауважив, що партнери "точно знають", що необхідно, та точно можуть підтримати Україну: "Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдів з Москви".
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