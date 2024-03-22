Уночі російські загарбники атакували Україну понад 60 дронами-камікадзе типу Shahed та майже 90 ракетами різного типу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Український лідер звернувся до партнерів із закликом надати системи протиповітряної оборони.

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"За цю ніч було понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору", – написав він.

Голова держави зазначив, що в усіх постраждалих від атаки містах уже працюють усі необхідні служби й допомагають людям.

Також, повідомив президент, триває відновлення постачання електрики у Харківській, Запорізькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

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"У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У "шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень", – зауважив Зеленський.

Голова держави наголосив, що системи протиповітряної оборони Patriot повинні захищати Харків та Запоріжжя – необхідна ППО, аби захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі.

Він зауважив, що партнери "точно знають", що необхідно, та точно можуть підтримати Україну: "Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдів з Москви".

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Сьогодні вранці російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів.

Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.

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