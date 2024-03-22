Ночью российские захватчики атаковали Украину более 60 дронами-камикадзе типа Shahed и почти 90 ракетами разного типа. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"За эту ночь было более 60 «шахедов» и почти 90 ракет разных типов. Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора", - написал он.

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