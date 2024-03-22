Харьков. Россия била более 15 раз, вывела из строя энергосистему, есть проблемы с водой
Российские захватчики во время утренней атаки совершили более 15 ударов по энергетике Харькова, были попадания в критическую инфраструктуру: энергосистема города выведена из строя, есть проблемы с водоснабжением, не работает электротранспорт и часть экстренных горячих линий. Об этом сообщил городской глава и начальник обладминистрации.
4:54. В городе из-за российских обстрелов зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
5:08. В общей сложности, захватчики нанесли более 15 ударов по объектам энергетики – Харьков "фактически полностью без света", работают все экстренные службы, отметил чиновник.
5:14. Из-за обесточивания насосных подстанций в городе начались проблемы с водоснабжением, сообщил мэр Игорь Терехов.
Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт – перевозка будет осуществляться автобусами по схеме блекаута, отметил он.
8:00. Терехов написал, что в городе не работают линии спасателей 101 и 112 – попросил звонить на 1562 и
→ (073) 027-01-12;
→ (050) 113-90-01;
→ (050) 113-90-02.
По словам мэра, также открыты все пункты несокрушимости и при необходимости можно обращаться к ним.
8:13. Министерство внутренних дел сообщило, что линия 102 продолжает работать в Харькове и полиция продолжает принимать обращения граждан.
Есть проблемы с приемом звонков на 101, продолжаются восстановительные работы, отметило ведомство.
8:24. Полиция области сообщила, что ей можно позвонить по резервным номерам с помощью мессенджеров или обратиться в чат-боте в Telegram: список отделений с номерами.
8:31. "В связи с тем, что враг сегодня нанес удары по энергоструктуре Харькова и вывел ее из строя, в городе не работают светофоры", – написал мэр.
Терехов попросил водителей быть "максимально осторожными" на дорогах, чтобы избежать аварий.
- Сегодня утром российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.
- Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов.
- Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.
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