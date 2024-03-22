Харьков. Россия била более 15 раз, вывела из строя энергосистему, есть проблемы с водой

Харьков (Иллюстративный скриншот)

Российские захватчики во время утренней атаки совершили более 15 ударов по энергетике Харькова, были попадания в критическую инфраструктуру: энергосистема города выведена из строя, есть проблемы с водоснабжением, не работает электротранспорт и часть экстренных горячих линий. Об этом сообщил городской глава и начальник обладминистрации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

4:54. В городе из-за российских обстрелов зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

5:08. В общей сложности, захватчики нанесли более 15 ударов по объектам энергетики – Харьков "фактически полностью без света", работают все экстренные службы, отметил чиновник.

5:14. Из-за обесточивания насосных подстанций в городе начались проблемы с водоснабжением, сообщил мэр Игорь Терехов.

Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт – перевозка будет осуществляться автобусами по схеме блекаута, отметил он.

8:00. Терехов написал, что в городе не работают линии спасателей 101 и 112 – попросил звонить на 1562 и

→ (073) 027-01-12;

→ (050) 113-90-01;

→ (050) 113-90-02.

По словам мэра, также открыты все пункты несокрушимости и при необходимости можно обращаться к ним.

8:13. Министерство внутренних дел сообщило, что линия 102 продолжает работать в Харькове и полиция продолжает принимать обращения граждан.

Есть проблемы с приемом звонков на 101, продолжаются восстановительные работы, отметило ведомство.

8:24. Полиция области сообщила, что ей можно позвонить по резервным номерам с помощью мессенджеров или обратиться в чат-боте в Telegram: список отделений с номерами.

8:31. "В связи с тем, что враг сегодня нанес удары по энергоструктуре Харькова и вывел ее из строя, в городе не работают светофоры", – написал мэр.

Терехов попросил водителей быть "максимально осторожными" на дорогах, чтобы избежать аварий.

Сегодня утром российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов.

Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.

Смотрите также: Взрывы в Днепре, начались перебои со светом, Россия бьет "Кинжалами". Прилеты под Винницей