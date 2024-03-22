Харків. Росія била понад 15 разів, вивела з ладу енергосистему, є проблеми з водою
Російські загарбники під час вранішньої атаки здійснили понад 15 ударів по енергетиці Харкова, були влучання у критичну інфраструктуру: енергосистема міста виведена з ладу, є проблеми з водопостачанням, не працює електротранспорт та частина екстрених гарячих ліній. Про це повідомив міський голова та очільник обладміністрації.
4:54. У місті через російський обстріл зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
5:08. Загалом, загарбники здійснили понад 15 ударів по об'єктах енергетики – Харків "фактично повністю без світла", працюють всі екстрені служби, зазначив посадовець.
5:14. Через знеструмлення насосних підстанцій у місті почали спостерігатися проблеми з водопостачанням, повідомив мер Ігор Терехов.
Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту, зазначив він.
8:00. Терехов написав, що у місті не працюють лінії рятувальників 101 та 112 – попросив телефонувати на 1562 та
→ (073) 027-01-12;
→ (050) 113-90-01;
→ (050) 113-90-02.
За словами мера, також відкриті усі пункти незламності і за потреби можна звертатися до них.
8:13. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що лінія 102 продовжує працювати у Харкові й поліція продовжує приймати звернення громадян.
Є проблеми із прийомом дзвінків на 101, тривають відновлювальні роботи, зазначило відомство.
8:24. Поліція області повідомила, що до неї можна зателефонувати за резервними номерами за допомогою месенджерів або звернутися у чатботі в Telegram: перелік відділень з номерами.
8:31. "У звʼязку з тим, що ворог сьогодні завдав ударів по енергоструктурі Харкова та вивів її з ладу, у місті не працюють світлофори", – написав мер.
Терехов попросив водіїв бути "максимально обережними" на дорогах, аби уникнути аварій.
- Сьогодні вранці російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.
- Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів.
- Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив в енергетичний об'єкт.
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