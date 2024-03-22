Харків. Росія била понад 15 разів, вивела з ладу енергосистему, є проблеми з водою

Харків (Ілюстративний скриншот)

Російські загарбники під час вранішньої атаки здійснили понад 15 ударів по енергетиці Харкова, були влучання у критичну інфраструктуру: енергосистема міста виведена з ладу, є проблеми з водопостачанням, не працює електротранспорт та частина екстрених гарячих ліній. Про це повідомив міський голова та очільник обладміністрації.

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4:54. У місті через російський обстріл зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

5:08. Загалом, загарбники здійснили понад 15 ударів по об'єктах енергетики – Харків "фактично повністю без світла", працюють всі екстрені служби, зазначив посадовець.

5:14. Через знеструмлення насосних підстанцій у місті почали спостерігатися проблеми з водопостачанням, повідомив мер Ігор Терехов.

Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту, зазначив він.

8:00. Терехов написав, що у місті не працюють лінії рятувальників 101 та 112 – попросив телефонувати на 1562 та

→ (073) 027-01-12;

→ (050) 113-90-01;

→ (050) 113-90-02.

За словами мера, також відкриті усі пункти незламності і за потреби можна звертатися до них.

8:13. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що лінія 102 продовжує працювати у Харкові й поліція продовжує приймати звернення громадян.

Є проблеми із прийомом дзвінків на 101, тривають відновлювальні роботи, зазначило відомство.

8:24. Поліція області повідомила, що до неї можна зателефонувати за резервними номерами за допомогою месенджерів або звернутися у чатботі в Telegram: перелік відділень з номерами.

8:31. "У звʼязку з тим, що ворог сьогодні завдав ударів по енергоструктурі Харкова та вивів її з ладу, у місті не працюють світлофори", – написав мер.

Терехов попросив водіїв бути "максимально обережними" на дорогах, аби уникнути аварій.

Сьогодні вранці російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів.

Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив в енергетичний об'єкт.

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