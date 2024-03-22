Запорожье. Погибли водитель троллейбуса, отец и восьмилетний ребенок, более 20 раненых
В Запорожье в результате российской ракетной атаки утром 22 марта погибли три человека, более 20 мирных жителей ранены. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
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По его словам, от удара российской ракеты по частному сектору погибли восьмилетняя девочка и ее 35-летний отец.
Смертельные травмы также получил 62-летний мужчина – водитель троллейбуса, двигавшийся по плотине Днепровской гидроэлектростанции в момент утренней атаки. Федоров отметил, что пассажиров в троллейбусе не было.
По обновленной информации главы Запорожской ОВА, более 20 человек получили ранения.
- Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.
- Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.
- Также кафиры ударили по частному сектору и рядом с многоэтажкой.
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