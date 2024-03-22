Запорожье. Погибли водитель троллейбуса, отец и восьмилетний ребенок, более 20 раненых

Число погибших в результате ракетного удара России по Запорожье выросло до трех, заявил Федоров

Фото: запорожские Telegram-каналы

В Запорожье в результате российской ракетной атаки утром 22 марта погибли три человека, более 20 мирных жителей ранены. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, от удара российской ракеты по частному сектору погибли восьмилетняя девочка и ее 35-летний отец.

Смертельные травмы также получил 62-летний мужчина – водитель троллейбуса, двигавшийся по плотине Днепровской гидроэлектростанции в момент утренней атаки. Федоров отметил, что пассажиров в троллейбусе не было.

По обновленной информации главы Запорожской ОВА, более 20 человек получили ранения.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.

Также кафиры ударили по частному сектору и рядом с многоэтажкой.

Читайте также: Зеленский: Россия ночью ударила более 60 "шахед" и почти 90 различных ракет – видео