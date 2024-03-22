В Одессе во время тревоги раздался взрыв. Военные предупреждали о баллистике

Два собеседника LIGA.net заявили о звуках взрыва в городе около 18:14

Одесса (Скриншот по видео)

В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв, сообщили LIGA.net два собеседника в городе. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики для "красных" областей.

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18:09. Военные заявили об угрозе применения баллистики с временно оккупированного Крыма.

18:13. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал местных жителей пройти в укрытие до отбоя тревоги.

18:14. Два собеседника LIGA.net заявили о звуках взрыва в городе.

Официальная информация ожидается позже.

Вместе с тем, как заявили в ДТЭК, "Одесса и Одесский район вынуждены переходить на экстренные отключения света".

Сейчас невозможно применить графики отключений из-за значительных масштабов повреждений после утреннего обстрела, пояснили энергетики.

Утром 21 марта россияне обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Было падение обломков в нескольких районах, горели автомобили.

Российские оккупанты нанесли удары по Днепру и Винницкой области утром 22 марта.

Российская армия также нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.

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