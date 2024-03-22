В Одессе во время тревоги раздался взрыв. Военные предупреждали о баллистике
В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв, сообщили LIGA.net два собеседника в городе. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики для "красных" областей.
18:09. Военные заявили об угрозе применения баллистики с временно оккупированного Крыма.
18:13. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал местных жителей пройти в укрытие до отбоя тревоги.
18:14. Два собеседника LIGA.net заявили о звуках взрыва в городе.
Официальная информация ожидается позже.
Вместе с тем, как заявили в ДТЭК, "Одесса и Одесский район вынуждены переходить на экстренные отключения света".
Сейчас невозможно применить графики отключений из-за значительных масштабов повреждений после утреннего обстрела, пояснили энергетики.
- Утром 21 марта россияне обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Было падение обломков в нескольких районах, горели автомобили.
- Российские оккупанты нанесли удары по Днепру и Винницкой области утром 22 марта.
- Российская армия также нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.
Читайте также: Запорожье. Погибли водитель троллейбуса, отец и восьмилетний ребенок, более 20 раненых