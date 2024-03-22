Ракетна атака. В Україні почалися аварійні відключення світла — подробиці по областях
У різних областях України після масованого ракетного удару Росії вранці 22 березня розпочалися аварійні відключення світла. Про це повідомили в компанії ДТЕК та місцевих військових адміністраціях.
За словами енергетиків, у Дніпропетровській та Донецькій областях введено екстрені відключення, пошкоджено об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії.
Також пошкоджено енергетичні об'єкти на Одещині, почалися стабілізаційні відключення в Одесі.
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив про аварійні відключення в області для підтримки балансу в енергосистемі.
Кожні дві години відключатимуть половину абонентів виключно житлового сектору в певних територіальних громадах. У Кропивницькому під відключення потрапляють околиці міста. Вимикати об'єкти критичної інфраструктури поки що не планують.
У Полтавській області без світла залишилося 104 000 побутових споживачів та 6700 юридичних – це превентивні відключення для балансування системи, повідомив голова ОВА Філіп Пронін.
Тимчасові відключення розпочалися й у Сумській області — графіки запроваджено в Сумському, Конотопському та Шосткинському районах.
Весь Харків тимчасово залишився без світла, всі профільні служби працюють, ситуація під контролем, відкрито всі пункти незламності, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.
- Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.
- Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.
- Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.
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