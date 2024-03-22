Ракетна атака. В Україні почалися аварійні відключення світла — подробиці по областях

Внаслідок атаки росіян на енергетичну інфраструктуру в різних областях почали відключати світло

Опори ЛЕП (Фото: Євген Пилипенко/LIGA.net)

У різних областях України після масованого ракетного удару Росії вранці 22 березня розпочалися аварійні відключення світла. Про це повідомили в компанії ДТЕК та місцевих військових адміністраціях.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами енергетиків, у Дніпропетровській та Донецькій областях введено екстрені відключення, пошкоджено об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії.

Також пошкоджено енергетичні об'єкти на Одещині, почалися стабілізаційні відключення в Одесі.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив про аварійні відключення в області для підтримки балансу в енергосистемі.

Кожні дві години відключатимуть половину абонентів виключно житлового сектору в певних територіальних громадах. У Кропивницькому під відключення потрапляють околиці міста. Вимикати об'єкти критичної інфраструктури поки що не планують.

У Полтавській області без світла залишилося 104 000 побутових споживачів та 6700 юридичних – це превентивні відключення для балансування системи, повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

Тимчасові відключення розпочалися й у Сумській області — графіки запроваджено в Сумському, Конотопському та Шосткинському районах.

Весь Харків тимчасово залишився без світла, всі профільні служби працюють, ситуація під контролем, відкрито всі пункти незламності, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.

Дивіться також: Вибухи у Дніпрі, почалися перебої зі світлом, Росія б'є "Кинджалами". Прильоти під Вінницею