Ракетная атака. В Украине начались аварийные отключения света — подробности по областям

В результате атаки россиян на энергетическую инфраструктуру в разных областях начали отключать свет

Опоры ЛЭП (Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net)

В разных областях Украины после массированного ракетного удара России утром 22 марта начались аварийные отключения света. Об этом сообщили в компании ДТЭК и местных военных администрациях.

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По словам энергетиков, в Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения, повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии.

Также повреждены энергетические объекты в Одесской области, начались стабилизационные отключения в Одессе.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил об аварийных отключениях в области для поддержания баланса в энергосистеме.

Каждые два часа будут отключать половину абонентов исключительно жилищного сектора в определенных территориальных общинах. В Кропивницком под отключение попадают окраины города. Отключать объекты критической инфраструктуры пока не планируют.

В Полтавской области без света остались 104 000 бытовых потребителей и 6700 юридических — это превентивные отключения для балансировки системы, сообщил глава ОВА Филипп Пронин.

Временные отключения начались и в Сумской области — графики введены в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах.

Весь Харьков временно остался без света, все профильные службы работают, ситуация под контролем, открыты все пункты несокрушимости, заявил глава ОВА Олег Синегубов.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.

Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.

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