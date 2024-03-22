Ракетная атака. В Украине начались аварийные отключения света — подробности по областям
В разных областях Украины после массированного ракетного удара России утром 22 марта начались аварийные отключения света. Об этом сообщили в компании ДТЭК и местных военных администрациях.
По словам энергетиков, в Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения, повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии.
Также повреждены энергетические объекты в Одесской области, начались стабилизационные отключения в Одессе.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил об аварийных отключениях в области для поддержания баланса в энергосистеме.
Каждые два часа будут отключать половину абонентов исключительно жилищного сектора в определенных территориальных общинах. В Кропивницком под отключение попадают окраины города. Отключать объекты критической инфраструктуры пока не планируют.
В Полтавской области без света остались 104 000 бытовых потребителей и 6700 юридических — это превентивные отключения для балансировки системы, сообщил глава ОВА Филипп Пронин.
Временные отключения начались и в Сумской области — графики введены в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах.
Весь Харьков временно остался без света, все профильные службы работают, ситуация под контролем, открыты все пункты несокрушимости, заявил глава ОВА Олег Синегубов.
- Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.
- Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.
- Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.
Смотрите также: Взрывы в Днепре, начались перебои со светом, Россия бьет "Кинжалами". Прилеты под Винницей