Ракетная атака. В Украине начались аварийные отключения света — подробности по областям
Опоры ЛЭП (Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net)

В разных областях Украины после массированного ракетного удара России утром 22 марта начались аварийные отключения света. Об этом сообщили в компании ДТЭК и местных военных администрациях.

По словам энергетиков, в Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения, повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии.

Также повреждены энергетические объекты в Одесской области, начались стабилизационные отключения в Одессе. 

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил об аварийных отключениях в области для поддержания баланса в энергосистеме. 

Каждые два часа будут отключать половину абонентов исключительно жилищного сектора в определенных территориальных общинах. В Кропивницком под отключение попадают окраины города. Отключать объекты критической инфраструктуры пока не планируют. 

В Полтавской области без света остались 104 000 бытовых потребителей и 6700 юридических — это превентивные отключения для балансировки системы, сообщил глава ОВА Филипп Пронин. 

Временные отключения начались и в Сумской области — графики введены в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах. 

Весь Харьков временно остался без света, все профильные службы работают, ситуация под контролем, открыты все пункты несокрушимости, заявил глава ОВА Олег Синегубов.

  • Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.
  • Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли. 
  • Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.

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