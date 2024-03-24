Сили оборони під час нічної атаки збили 18 з 29 ракет і 25 з 28 "шахедів"

Командування Повітряних сил розказало, скільки ракет і БпЛА запустила Росія в ніч проти неділі

Зенітна установка Gepard (Фото - EPA)

Сили оборони під час нічної атаки Росії на Україну 24 березня збили 18 з 29 ракет і 25 з 28 ударних безпілотників типу Shahed. Про це повідомило командування Повітряних сил.

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Військові розказали, що росіяни запустили крилаті ракети Х-101/Х-555 з району міста Енгельс у Самарській області. Для цього вони використали 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС.

Місць запуску "шахедів" було два – Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"У результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей", – розказав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Більшість крилатих ракет летіли на захід України. За даними голови Львівської обладміністрації Максима Козицького, до зони відповідальності повітряного командування "Захід" сьогодні вночі залетіли 19 крилатих ракет та сім ударних безпілотників.

Вдалося збити всі "шахеди" та вісім ракет.