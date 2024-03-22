У мережі з'явилося відео моменту прильоту російської ракети по Дніпровській гідроелектростанції під час удару вранці 22 березня. Відповідний запис публікують українські канали, що висвітлюють війну.

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На відео можна помітити проліт крилатої ракети типу Х-101/Х-555 та її влучання в ДніпроГЕС.

Судячи з усього, запис було зроблено зі споруд станції.

Увага. На відео є мат.

Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, заявляли в Укренерго.

Раніше стало відомо, що Сили протиповітряної оборони збили 92 зі 151 повітряної цілі. Росіяни запустили десятки крилатих та балістичних ракет, а також дронів-камікадзе Shahed-136.

ДОВІДКА Дніпровська ГЕС – це перша ГЕС, побудована на Дніпрі, та передостанній ступінь Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Розташована у Дніпровському районі Запоріжжя. Встановлена потужність станції на січень 2022 року становила 1578,6 МВт. Дніпровська ГЕС складається з двох електростанцій: Дніпровської ГЕС-1 та Дніпровської ГЕС-2, що утворюють єдиний комплекс, розташований під однією греблею. На Дніпровській ГЕС-1 встановлено десять гідроагрегатів, на Дніпровській ГЕС-2 – вісім. Дніпровська ГЕС – це перша ГЕС, побудована на Дніпрі, та передостанній ступінь Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Розташована у Дніпровському районі Запоріжжя. Встановлена потужність станції на січень 2022 року становила 1578,6 МВт. Дніпровська ГЕС складається з двох електростанцій: Дніпровської ГЕС-1 та Дніпровської ГЕС-2, що утворюють єдиний комплекс, розташований під однією греблею. На Дніпровській ГЕС-1 встановлено десять гідроагрегатів, на Дніпровській ГЕС-2 – вісім.

У Запоріжжі продовжуються роботи з ліквідації наслідків російських ракетних ударів – загинула людина, поранено 14 осіб, ще двоє вважаються зниклими безвісти. Загарбники вдарили по приватному сектору та поряд із багатоповерхівкою, повідомив начальник обладміністрації.

Глава Укргідроенерго повідомив, що було два прямих влучання по ГЕС-1 та ГЕС-2, пошкодження серйозні.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

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