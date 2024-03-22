З'явився запис моменту прильоту по ДніпроГЕС у Запоріжжі. Летіла крилата ракета Х-101 — відео
У мережі з'явилося відео моменту прильоту російської ракети по Дніпровській гідроелектростанції під час удару вранці 22 березня. Відповідний запис публікують українські канали, що висвітлюють війну.
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На відео можна помітити проліт крилатої ракети типу Х-101/Х-555 та її влучання в ДніпроГЕС.
Судячи з усього, запис було зроблено зі споруд станції.
Увага. На відео є мат.
Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, заявляли в Укренерго.
Раніше стало відомо, що Сили протиповітряної оборони збили 92 зі 151 повітряної цілі. Росіяни запустили десятки крилатих та балістичних ракет, а також дронів-камікадзе Shahed-136.
ДОВІДКАДніпровська ГЕС – це перша ГЕС, побудована на Дніпрі, та передостанній ступінь Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Розташована у Дніпровському районі Запоріжжя. Встановлена потужність станції на січень 2022 року становила 1578,6 МВт. Дніпровська ГЕС складається з двох електростанцій: Дніпровської ГЕС-1 та Дніпровської ГЕС-2, що утворюють єдиний комплекс, розташований під однією греблею. На Дніпровській ГЕС-1 встановлено десять гідроагрегатів, на Дніпровській ГЕС-2 – вісім.
- У Запоріжжі продовжуються роботи з ліквідації наслідків російських ракетних ударів – загинула людина, поранено 14 осіб, ще двоє вважаються зниклими безвісти. Загарбники вдарили по приватному сектору та поряд із багатоповерхівкою, повідомив начальник обладміністрації.
- Глава Укргідроенерго повідомив, що було два прямих влучання по ГЕС-1 та ГЕС-2, пошкодження серйозні.
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