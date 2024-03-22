В сети появилось видео момента прилета российской ракеты по Днепровской гидроэлектростанции во время удара утром 22 марта. Соответствующую запись публикуют украинские каналы, которые освещают войну.

На видео можно заметить пролет крылатой ракеты типа Х-101/Х-555 и ее попадание в ДнепроГЭС.

Судя по всему, запись была сделана с сооружений станции.

Внимание. На видео присутствует мат. 

Угрозы прорыва плотины ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго. 

Ранее стало известно, что Силы противовоздушной обороны сбили 92 из 151 воздушной цели. Россияне запустили десятки крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе Shahed-136.

СПРАВКА
Днепровская ГЭС – это первая ГЭС, построенная на Днепре, и предпоследняя ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Расположена в Днепровском районе Запорожья. Установленная мощность станции на январь 2022 года составляла 1578,6 МВт. Днепровская ГЭС состоит из двух электростанций: Днепровской ГЭС-1 и Днепровской ГЭС-2, образующих единый комплекс, расположенный под одной плотиной. На Днепровской ГЭС-1 установлено десять гидроагрегатов, на Днепровской ГЭС-2 – восемь.
  • В Запорожье продолжаются работы по ликвидации последствий российских ракетных ударов – погиб человек, ранены 14 человек, еще двое считаются пропавшими без вести. Захватчики ударили по частному сектору и рядом с многоэтажкой, сообщил начальник обладминистрации.
  • Глава Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные.
  • Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

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