В сети появилось видео момента прилета российской ракеты по Днепровской гидроэлектростанции во время удара утром 22 марта. Соответствующую запись публикуют украинские каналы, которые освещают войну.

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На видео можно заметить пролет крылатой ракеты типа Х-101/Х-555 и ее попадание в ДнепроГЭС.

Судя по всему, запись была сделана с сооружений станции.

Внимание. На видео присутствует мат.

Угрозы прорыва плотины ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.

Ранее стало известно, что Силы противовоздушной обороны сбили 92 из 151 воздушной цели. Россияне запустили десятки крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе Shahed-136.

СПРАВКА Днепровская ГЭС – это первая ГЭС, построенная на Днепре, и предпоследняя ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Расположена в Днепровском районе Запорожья. Установленная мощность станции на январь 2022 года составляла 1578,6 МВт. Днепровская ГЭС состоит из двух электростанций: Днепровской ГЭС-1 и Днепровской ГЭС-2, образующих единый комплекс, расположенный под одной плотиной. На Днепровской ГЭС-1 установлено десять гидроагрегатов, на Днепровской ГЭС-2 – восемь. Днепровская ГЭС – это первая ГЭС, построенная на Днепре, и предпоследняя ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Расположена в Днепровском районе Запорожья. Установленная мощность станции на январь 2022 года составляла 1578,6 МВт. Днепровская ГЭС состоит из двух электростанций: Днепровской ГЭС-1 и Днепровской ГЭС-2, образующих единый комплекс, расположенный под одной плотиной. На Днепровской ГЭС-1 установлено десять гидроагрегатов, на Днепровской ГЭС-2 – восемь.

В Запорожье продолжаются работы по ликвидации последствий российских ракетных ударов – погиб человек, ранены 14 человек, еще двое считаются пропавшими без вести. Захватчики ударили по частному сектору и рядом с многоэтажкой, сообщил начальник обладминистрации.

Глава Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

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