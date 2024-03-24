Росія здійснила нову ракетну атаку на Україну – третю за чотири дні: що відомо
Вранці в неділю, 24 березня, Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну – третю за останні чотири дні.
За даними командування Повітряних сил Збройних Сил України, для завдання удару росіяни підняли в повітря 14 стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС. Паралельно війська противника запустили дрони-камікадзе.
Близько четвертої ранку російські крилаті ракети увійшли в повітряний простір України, а вже о 5:00 пролунали вибухи в Києві. Мер столиці Віталій Кличко пізніше повідомив, що в Деснянському районі (північно-східна частина міста) уламки ракети впали в лісосмузі.
Київська міська військова адміністрація уточнила, що жертв чи поранених, а також руйнувань у столиці немає.
Вона розказала, що пуски ракет здійснювалися з району Енгельса в Саратовській області. На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет.
Частина ракет полетіла на захід України, вибухи чули у Львівській області, зокрема в самому Львові та Стрию.
Мер Львова Андрій Садовий розказав, що на область летіло близько 20 ракет і сім "шахедів", їхніми цілями були об'єкти критичної інфраструктури. У самому Львові обійшлося без прильотів.
Близько шостої ранку по Україні почалися відбої повітряної тривоги – атака закінчилась.
- Вранці 21 березня протиповітряна оборона України відбила ракетний удар по Києву – вдалося збити 31 крилату і балістичну ракету.
- Наступного дня росіяни завдали ще більшого удару, атакувавши енергетичні об'єкти в різних регіонах держави. Серед них – найбільшу гідроелектростанцію України ДніпроГЕС у Запоріжжі. Для цієї атаки вони використали близько 90 ракет і 60 БпЛА.