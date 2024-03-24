Росія здійснила нову ракетну атаку на Україну – третю за чотири дні: що відомо

Вранці в неділю росіяни атакували Україну крилатими ракетами та ударними дронами-камікадзе

Фото: Сергій Наєв / Telegram

Вранці в неділю, 24 березня, Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну – третю за останні чотири дні.

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За даними командування Повітряних сил Збройних Сил України, для завдання удару росіяни підняли в повітря 14 стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС. Паралельно війська противника запустили дрони-камікадзе.

Близько четвертої ранку російські крилаті ракети увійшли в повітряний простір України, а вже о 5:00 пролунали вибухи в Києві. Мер столиці Віталій Кличко пізніше повідомив, що в Деснянському районі (північно-східна частина міста) уламки ракети впали в лісосмузі.

Київська міська військова адміністрація уточнила, що жертв чи поранених, а також руйнувань у столиці немає.

Вона розказала, що пуски ракет здійснювалися з району Енгельса в Саратовській області. На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет.

Частина ракет полетіла на захід України, вибухи чули у Львівській області, зокрема в самому Львові та Стрию.

Мер Львова Андрій Садовий розказав, що на область летіло близько 20 ракет і сім "шахедів", їхніми цілями були об'єкти критичної інфраструктури. У самому Львові обійшлося без прильотів.

Близько шостої ранку по Україні почалися відбої повітряної тривоги – атака закінчилась.