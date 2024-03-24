Россия совершила новую ракетную атаку на Украину – третью за четыре дня: что известно

Фото: Сергей Наев / Telegram

Утром в воскресенье, 24 марта, Россия совершила новую массированную ракетную атаку на Украину – третью за последние четыре дня.

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По данным командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, для нанесения удара россияне подняли в воздух 14 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Параллельно войска противника запустили дроны-камикадзе.

Около четырех утра российские крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины, а уже в 5:00 раздались взрывы в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко позже сообщил, что в Деснянском районе (северо-восточная часть города) обломки ракеты упали в лесополосе.

Киевская городская военная администрация уточнила, что жертв или раненых, а также разрушений в столице нет.

Она рассказала, что пуски ракет производились из района Энгельса в Саратовской области. В Киев ракеты заходили группами, с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы был поражен примерно десяток вражеских ракет.

Часть ракет полетела на запад Украины, взрывы слышали во Львовской области, в частности, в самом Львове и Стрые.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что на область летело около 20 ракет и семь "шахедов", их целями были объекты критической инфраструктуры. В самом Львове обошлось без прилетов.

Около шести утра по Украине начались отбои воздушной тревоги – атака закончилась.