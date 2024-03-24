Силы обороны во время ночной атаки сбили 18 из 29 ракет и 25 из 28 "шахедов"

Командование Воздушных сил рассказало, сколько ракет и БпЛА запустила Россия в ночь на воскресенье

Зенитная установка Gepard (Фото - EPA)

Силы обороны в ходе ночной атаки России на Украину 24 марта сбили 18 из 29 ракет и 25 из 28 ударных беспилотников типа Shahed. Об этом сообщило командование Воздушных сил.

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Военные рассказали, что россияне запустили крылатые ракеты Х-101/Х-555 из района Энгельса в Самарской области. Для этого они использовали 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

Мест запуска "шахедов" было два – Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя уничтожены 43 воздушные цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА Shahed-136/131 в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей", — рассказал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Большинство крылатых ракет летели на запад Украины. По данным главы Львовской обладминистрации Максима Козицкого, в зону ответственности воздушного командования "Запад" сегодня ночью залетели 19 крылатых ракет и семь ударных беспилотников.

Удалось сбить все "шахеды" и восемь ракет.