Россия нанесла удар по Харькову, взрывы в Николаеве

Россия нанесла удар по Харькову, взрывы в Николаеведополнено
Россия в очередной раз нанесла удары по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Город снова под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны!" – написал Терехов в 17:45.
Суспильне Харьков сообщило, что за минуту до объявления воздушной тревоги в городе был слышен взрыв.
Тревога в Харьковской области объявлена с 17:38. Также на момент публикации новости есть угроза ракетных ударов для Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской и Николаевской областей.
ДОПОЛНЕНО В 18:01. В Николаеве тоже прогремел взрыв, сообщило Суспильне.
ДОПОЛНЕНО В 18:19. Воздушные силы объявили об отбое ракетной опасности по областям.
ДОПОЛНЕНО В 18:30. С 18:27 в Николаевской области снова тревога. За областным центром был слышен звук взрыва, сообщило Суспильне Николаев.
ДОПОЛНЕНО В 18:38. Отбой в Николаевской области. В Харькове – "прилет" в промзону одного из районов города, сообщил Терехов. Обошлось без пострадавших, есть незначительные повреждения нежилого здания.
- 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.
- После этого в разных областях Украины начались аварийные отключения света.
- 23 марта Зеленский сообщил, что самая сложная ситуация остается в Харькове.
- Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что россияне "пытались уничтожить каждый значительный энергетический объект, питающий город Харьков", оставив по меньшей мере 700 000 жителей без электричества.