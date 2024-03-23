Россия нанесла удар по Харькову, взрывы в Николаеве

Харьков (Фото - сайт горсовета)

Россия в очередной раз нанесла удары по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"Город снова под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны!" – написал Терехов в 17:45.

Суспильне Харьков сообщило, что за минуту до объявления воздушной тревоги в городе был слышен взрыв.

Тревога в Харьковской области объявлена с 17:38. Также на момент публикации новости есть угроза ракетных ударов для Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской и Николаевской областей.

ДОПОЛНЕНО В 18:01. В Николаеве тоже прогремел взрыв, сообщило Суспильне.

ДОПОЛНЕНО В 18:19. Воздушные силы объявили об отбое ракетной опасности по областям.

ДОПОЛНЕНО В 18:30. С 18:27 в Николаевской области снова тревога. За областным центром был слышен звук взрыва, сообщило Суспильне Николаев.

ДОПОЛНЕНО В 18:38. Отбой в Николаевской области. В Харькове – "прилет" в промзону одного из районов города, сообщил Терехов. Обошлось без пострадавших, есть незначительные повреждения нежилого здания.