Россия ударила по регионам 22 марта. Зеленский: Сложнее всего до сих пор в Харькове

По словам президента Зеленского, в Днепровской области все подключено кроме части потребителей в Никополе.

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады о восстановительных работах в областях после российского удара 22 марта – самая сложная ситуация остается в Харькове. Также он заслушал отчет военного командования по ситуации на фронте.

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Зеленский отметил, что получил отчеты от МВД, энергетиков, регионов.

"Всюду непрерывно продолжалась работа. Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех работников энергетических компаний, наших спасателей из ГСЧС Украины, все задействованные коммунальные службы", – отметил он.

По его словам, самое сложное до сих пор в Харькове, там продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей.

"Темп максимальный из возможного сейчас. Днепровщина – вся область подключена, кроме части потребителей в Никополе. Делается все, чтобы и там дать электричество", – сообщил президент.

Также Зеленский отметил, что в Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Франковской, Хмельницкой, Николаевской и Запорожской областях фактически везде восстановлена техническая возможность подачи электричества. В то же время в части общин действуют аварийные графики отключений.

"Отдельно сегодня уже был доклад военного командования. На фронте стабильно. Благодарен всем солдатам и командирам за сохранение наших позиций и необходимые действия", – подытожил Зеленский.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

После этого в разных областях Украины начались аварийные отключения света.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.

Также оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.

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