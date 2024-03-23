Ночная атака дронами: повреждены энергообъекты в Днепропетровской области и в Запорожье
В результате ночной российской атаки дронами типа "Shahed" есть повреждение энергетических объектов в Днепропетровской области и в Запорожье. Об этом сообщили Силы обороны юга.
В сообщении отметили, что боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более семи часов. Дроны типа "Shahed-131/136" запущены с юга, маневрировали по нескольким областям, пытались обойти средства ПВО.
Вследствие этого в Днепропетровской области и в Запорожье есть повреждения энергетических объектов. Информации о пострадавших не поступало.
"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 12 барражирующим снарядам: по четырем в Днепропетровской области и Запорожье, трем в Херсонской области, одному в Николаевской области", – отметили в Силах обороны.
Силы обороны отметили, что энергетическая инфраструктура остается среди приоритетных целей врага.
В ночь на 23 марта российская армия атаковала Украину ракетами и ударными дронами типа "Shahed" – противовоздушная оборона сбила 31 БпЛА.
- Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.
- После этого в разных областях Украины начались аварийные отключения света.
- Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.
- Также оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.