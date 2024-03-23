Ночная атака дронами: повреждены энергообъекты в Днепропетровской области и в Запорожье

В ночь на 23 марта российская армия атаковала Украину ракетами и ударными дронами типа "Shahed" – противовоздушная оборона сбила 31 БпЛА

ПВО (Фото: Командование ОС ВСУ)

В результате ночной российской атаки дронами типа "Shahed" есть повреждение энергетических объектов в Днепропетровской области и в Запорожье. Об этом сообщили Силы обороны юга.

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В сообщении отметили, что боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более семи часов. Дроны типа "Shahed-131/136" запущены с юга, маневрировали по нескольким областям, пытались обойти средства ПВО.

Вследствие этого в Днепропетровской области и в Запорожье есть повреждения энергетических объектов. Информации о пострадавших не поступало.

"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 12 барражирующим снарядам: по четырем в Днепропетровской области и Запорожье, трем в Херсонской области, одному в Николаевской области", – отметили в Силах обороны.

Силы обороны отметили, что энергетическая инфраструктура остается среди приоритетных целей врага.

В ночь на 23 марта российская армия атаковала Украину ракетами и ударными дронами типа "Shahed" – противовоздушная оборона сбила 31 БпЛА.