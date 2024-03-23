Нічна атака дронами: пошкоджені енергооб'єкти на Дніпропетровщині та в Запоріжжі
ППО (Фото: Командування ОС ЗСУ)

Внаслідок нічної російська атаки дронами типу "Shahed" є пошкодження енергетичних об'єктів у Дніпропетровській області та в Запоріжжі. Про це повідомили Сили оборони півдня.

У повідомленні зазначили, що бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад сім годин. Дрони типу "Shahed-131/136" спрямовані з півдня, маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО.

Внаслідок цього на Дніпропетровщині і в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 12 баражуючих снарядах: по чотирьох на Дніпропетровщині і Запоріжжі, трьох на Херсонщині, одному на Миколаївщині", – зазначили в Силах оборони.

Сили оборони наголосили, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога.

У ніч проти 23 березня російська армія атакувала Україну ракетами та ударними дронами типу "Shahed"- протиповітряна оборона збила 31 БпЛА.

  • Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.
  • Після цього у різних областях України розпочалися аварійні відключення світла. 
  • Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.
  • Також окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.
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