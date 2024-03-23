Нічна атака дронами: пошкоджені енергооб'єкти на Дніпропетровщині та в Запоріжжі
Внаслідок нічної російська атаки дронами типу "Shahed" є пошкодження енергетичних об'єктів у Дніпропетровській області та в Запоріжжі. Про це повідомили Сили оборони півдня.
У повідомленні зазначили, що бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад сім годин. Дрони типу "Shahed-131/136" спрямовані з півдня, маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО.
Внаслідок цього на Дніпропетровщині і в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило.
"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 12 баражуючих снарядах: по чотирьох на Дніпропетровщині і Запоріжжі, трьох на Херсонщині, одному на Миколаївщині", – зазначили в Силах оборони.
Сили оборони наголосили, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога.
У ніч проти 23 березня російська армія атакувала Україну ракетами та ударними дронами типу "Shahed"- протиповітряна оборона збила 31 БпЛА.
- Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.
- Після цього у різних областях України розпочалися аварійні відключення світла.
- Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.
- Також окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.