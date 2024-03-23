У Харкові під дронову атаку потрапили співробітники екстрених служб: є поранені – фото

У ніч проти 23 березня російська армія атакувала Україну ракетами та ударними дронами типу "Shahed"

Фото: ДСНС

У ніч проти 23 березня у Харкові постраждали рятувальник та поліціянт під час атаки російських дронів. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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За даними ДСНС, опівночі внаслідок ворожого удару БпЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 кв.м.

До місця події прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції. Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БпЛА. В результаті постраждали співробітники ДСНС та Нацполіції.

Також, за даними надзвичайників, пошкоджено два автомобілі ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС