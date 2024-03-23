ППО збила 31 російський "шахед": у Повітряних силах відзвітували про ніч проти 23 березня

Ударні дрони були знищені у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей

ППО (Фото: Командування ОС ЗСУ)

У ніч проти 23 березня російська армія атакувала Україну ракетами та ударними дронами типу "Shahed"- протиповітряна оборона збила 31 БпЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Олещук зазначив, що Росія атакувала ракетами С-300 по Донеччині та 34 "шахедами".

Він відзвітував, що у результаті протиповітряного бою, мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил знищено 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Вранці 22 березня російська армія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами різних типів, а також десятками дронів-камікадзе Shahed-136, загалом було випущено 151 засіб повітряного нападу. Є загиблі та поранені.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили. Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, заявляли в Укренерго.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Дніпровську ГЕС під час нічного обстрілу влучили вісім ракет, наразі об'єкт виведений з ладу, але небезпеки для громадян немає.

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