По ДніпроГЕС влучило вісім ракет, вона виведена з ладу – ОГП

ДніпроГЕС після удару росіян (Фото: Кабмін)

У Дніпровську ГЕС під час нічного обстрілу влучили вісім ракет, наразі об'єкт виведений з ладу, але небезпеки для громадян немає. Про це заявив начальник управління з питань протидії злочинності в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

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Бєлоусов зазначив, що сьогодні Запоріжжя було під наймасованішою атакою. Тільки в саму ГЕС - надзвичайно важливий для України об'єкт, який містить не тільки енергетичну складову, а й виконує інші функції, влучили вісім ракет.

Зокрема, він зауважив, що Україна вже переживала наслідки удару по такому об'єкту, й наголосив, що зараз небезпеки для громадян від ГЕС немає, об'єкт виведений з ладу.

"Наші колеги з дотичних відомств зроблять все можливе для його відновлення, але ураження дуже значні", — додав представник ОГП.